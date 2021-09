Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, la luna è contraria dal pomeriggio, quindi, sfruttate al meglio le prime ore del giorno in amore. Per quanto riguarda il lavoro, a ottobre inizierete a vedere i primi risultati dei vostri sforzi anche se adesso vi sembra che nulla vada a buon fine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Toro

Cari toro, la luna favorisce i sentimenti, soprattutto se siete in una relazione con qualcuno dei pesci o del cancro con cui c'è sempre una bella complicità. Sul lavoro bisogna trovare un equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, non sottovalutate i nuovi incontri e cercate di parlare in modo chiaro con il partner. Sul lavoro, questo è un periodo di opportunità ma meglio stare attenti ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, l'amore è favorito e finalmente potrete fare quei progetti di coppia che avete rimandato finore. Sul lavoro potrebbero esserci dei problemi ma meglio non alimentare troppo le polemiche.



