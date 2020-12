Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2020: Ariete

Quella di oggi è una giornata liberatoria per l'ariete perché si iniziano a sentire i primi sintomi di un cielo che migliora sempre di più. Da metà dicembre, poi, Saturno e Giove non saranno più ostili e questo provocherà una bella rinascita per questo segno. Dal 2021 inizierà il vero e proprio decollo in un anno in cui si prendranno decisioni importanti e che cambieranno l'andamento delle cose. Nell'ultimo periodo c'è stato qualche problemino, anche di natura economica, che non si risolverà in pochi giorni ma con il tempo. L'amore può diventare la spinta per andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2020: Toro

Il toro è ancora un po' agitato e in preda alla confusione. Emerge nella giornata di oggi anche un po' di stanchezza a livello fisico. Tutta questa tensione accumulata potrebbe aver coinvolto anche tutte le persone vicine e, in questo caso, è meglio fare un passo indietro e rinviare i discorsi o i chiarimenti. Bisogna mantenere la calma il più possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli dovrebbero iniziare a lavorare sui nuovi progetti perché ciò che si iniza ora diventerà qualcosa di importante nel prossimo anno. La rivincita è vicina ma ora come ora bisogna mettere a fuoco tutto ciò che circonda e tagliare i rami secchi e tutto ciò che non dà più alcun tipo di soffisfazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2020: Cancro

Il segno del cancro vivrà un weekend da vero protagonista. La fiducia in se stessi, così come la forza e l'energia stanno tornando nella vita di questo segno che a breve si libererà di due grandi zavorre che lo hanno affossato negli ultimi due anni. C'è chi potrebbe non vedere ancora la rinascita ma è davvero vicina. Il recupero inizia già da oggi.



