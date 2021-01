Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2021: Ariete

Per l'ariete questa giornata e quella di domani saranno burrascose per l'amore. C'è Venere in quadratura che porta qualche problemino e potrebbe davvero tirare aria di bufera nei prossimi giorni quindi attenzione. Anche se l'amore sarà complicato in questo giorni non bisognerà perdere di vista i propri obiettivi professionali perché la settimana prossima può regalare qualcosa di bello da questo punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2021: Toro

Potrebbe esserci una piccola crisi nella vita lavorativa dei toro oggi. I problemi sono tanti in questo periodo e probabilmete non si hanno soldi a sufficienza per realizzare nuovi progetti. Attenzione però a gestire al meglio questa agitazione perché potrebbe riversarsi in amore e sfociare anche in un tradimento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2021: Gemelli

I gemelli possono cominciare un bel recupero in questa giornata grazie a un ottimismo tutto nuovo che regalerà molta energia. Ci si deve lasciare alle spalle le difficoltà dello scorso anno per concentrarsi sul futuro. A febbraio saranno tanti i pianeti allineati in vostro favore come Giove e Saturno e bisognerà approfittarne per mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro ha bisogno di confrontarsi con il proprio partner perché non è più disposto a stare male per qualcun'altro. Si ha tanta voglia di vivere un 2021 sereno e si hanno tutte le carte in tavola per farlo, Saturno, infatti, non è più opposto. Ora non si ha più paura di dire ciò che si pensa anche se questo comporterà un cambiamento nella propria relazione.



