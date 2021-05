Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2021: Ariete

Cari ariete se il vostro rapporto ha subito una crisi potete recuperare. Se ci sono conflitti che non riuscite a superare cercate di capirne la causa ed eliminate la radice. Dal punto di vista lavorativo nonostante la croso chi ha un chiaro obiettivo nella mente potrà raggiungerlo entro l'estate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2021: Toro

Cari toro tutte le nuove storie hanno il favore delle stelle. Oggi siete più tranquilli e potrete vivere l'amore con più serenità. A lavoro non ingigantire i problemi, ridimensiona il tutto. Chi non ha molti soldi da parte è un po' preoccupato così come quelli che pur avendo soldi stanno spendendo un po' troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli deve cercare di andare avanti e superare i problemi. Arrivano buone notizie a lavoro e nei prossimi giorni potrete fare incontri interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2021: Cancro

Cari cancretti con questa bella luna dovreste guardarvi intorno. Attenzione solo ai soldi perché le uscite sembrano essere manggiori delle entrate. Avete vogliadi lavorare di più ma c'è ancora qualche problemino da risolvere a lavoro. Possibili nuovi contratti a giugno.



