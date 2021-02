Oggi è il Pancake Day: la storia e il perché esiste una giornata dedicata a questo dolce

Oggi è il Pancake Day! Il martedì grasso, infatti, oltre a essere l'ultimo giorno del Carnevale, coincide anche con la cosiddetta giornata dedicata alle tipiche frittelle della colazione americana/inglese ed entrate a pieno titolo anche nella tradizione gastronomica italiana. Perché c'è una giornata dedicata ai Pancake e perché cade lo stesso giorno del marted grasso? La storia di questa festa va ricondotta alla tradizione anglosassone e alla giornata che, in Inghilterra, viene chiamata "Shrove Tuesday", cioè il giorno prima del mercoledì delle ceneri che, quest'anno cade proprio oggi 16 febbraio 2021.

Pancake Day: l'origine della festa dedicata a questo dolce

La festa dei pancake ha origine nel Regno Unito proprio l'ultimo giorno del Carnevale quando una signora, intenta a cucinare i famosissimi dolci, sentì il suono delle campane che annunciavano l'imminente inizio della messa e, per paura di arrivare tardi in chiesa si mise a correre per strada con la padella in mano e il grembiule addosso. Mentre correva, la donna, continuava a girare le frittelle da un lato all'altro per evitare che si bruciassero così da cuocerli mano mano che correva verso la chiesa ed è proprio da questo episodio rimasto nella tradizione orale del Paese che nacque il cosiddetto "Pancake Day" e le relative Pancake Races, cioè le gare di pancake che si svolgono correndo per strada, proprio come narra la leggenda, e che continuano a svolgersi ancora oggi giorno.

Pancake Race: la tipica corsa con una padella di pancake in mano

Sono tanti i paesi anglosassoni che festeggiano il martedì grasso riproponendo la tradizionale corsa con padella della signora dei pancake. Queste competizioni, infatti, coinvolgono una serie di concorrenti che dovranno correre con in mano una padella con pancake portando avanti una tradizione che risale al 1445 e tutt'ora è amata da molti. Negli anni, poi, queste gare si sono specializzate sempre di più creando varianti come le note Better Bankside Pancake Race ( la gara in cui i partecipanti corrono con la padella piena di pancake facendo vincere chi arriva primo con più di un terzo delle frittelle integre) o la Great Spitalfields Pancake Race (dove i corridori si travestono con abiti ingombranti e corrono per le strade di Brick Lane per vincere una padella incisa). Questa tradizione viene festeggiata anche nel mondo della politica dove viene svolta la Parliamentary Pancake Race, che vede sfidare squadre di parlamentari, lord e giornalisti.