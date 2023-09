A Salzano arrivano i primi negozi "disability friendly"

Salzano diventa a prova di disabile. La cittadina del Veneziano, infatti, sarà il primo comune del miranese con negozi dal bollino "disability friendly" che permetteranno anche a chi è affetto da disabilità di poter fare shopping in piena disurezza e trattati con tutte le attenzioni necessarie, come qualsiasi altro cliente. I commercianti di Salzano e Robegano sono, infatti, i primi a mettere in pratica il progetto per formare gli operatori del settore ad accogliere i clienti con disabilità, garantendo loro le stesse opportunità e trattamento.

In questi negozi, infatti, anche i clienti con particolari esigenze e abilità specifiche, potranno sentirsi accolti e autonomi negli acquisti, sapendo che titolari e commessi avranno seguito un percorso di approfondimento mirato su temi come l’abbattimento delle barriere architettoniche, anche sensoriali, comunicative e relazionali. Una sensibilità che varrà anche per persone con disabilità temporanee, o semplicemente anziani con demenza e perfino cittadini stranieri che possono essere facilitati dall’utilizzo di immagini e altri strumenti di comunicazione per accedere ai servizi o effettuare acquisti.

Il via a questo nuovo progetto del comune di Salzano ci sarà martedì 26 settembre alle 20.30 in municipio con un incontro organizzato dal distretto del commercio “Salzano: la via della seta tra terme, storia ed agro-gastronomia” che darà il via al percorso che porterà a breve i primi negozi a dotarsi del bollino “Disability Friendly”.

Tutte le “attività friendly” saranno inserite nel sito www.disabilityfriendly.it, che gli interessati potranno così consultare per scoprire i negozi “amici della disabilità” in paese.

Il progetto, nato dall’incontro tra la onlus “Famiglie e abilità” e “Oltre il muro”, a cui poi si è aggiunta UICI-Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Venezia, vede la collaborazione di Fondazione Antonietta e Riccardo Paoletti, “Uguale x tutti” e cooperativa Aclicoop ed è sostenuta attivamente da Confcommercio del Miranese.