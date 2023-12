Terrazza Aperol a Venezia si rinnova e riapre al pubblico

Terrazza Aperol in Campo Santo Stefano riapre al pubblico con un look tutto nuovo e tante novità tra cui anche una social room. Il bar veneziano, a pochi passi dal Ponte dell'Accademia, dopo il restyling durato quasi un mese, permetterà a tutti i clienti di godere di tre spazi interni distinti: il bar, il bacaro e la social room. Grande novità del bar, infatti, è proprio questa stanza dedicata alla convivialità che potrà essere utilizzata per bere un drink, mangiare un cicchetto ma soprattutto per connettere le persone.

“Non vediamo l’ora di riaccogliere i nostri clienti all’interno della location rinnovata - commenta Luca Boso, Store Manager di Terrazza Aperol -. In Terrazza vogliamo continuare a superare le aspettative e regalare spensieratezza a chiunque entri per godere a pieno del rito che accomuna italiani e non: il nostro preferito, quello dell’aperitivo.”

E non è finita qui perché tra le novità di Terrazza Aperol c'è anche un'inziativa speciale. La parete attigua al bancone del bar, infatti, sarà decorata da un’opera d’arte realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia.

I lavori di restyling di Terrazza Aperol sono stati seguiti dallo studio di architettura Vudafieri Saverino & Partners.