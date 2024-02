Tennis, i risultati del 1° Rodeo giovanile del Davis Plus Center

Al Davis Plus Center Romano Rocco e Antonio Asquino hanno coordinato 64 giovani tennisti distribuiti in 4 draws. Era il primo Rodeo giovanile e come numeri si è rivelato sicuramente un successo.

Nell’under 12, il più numeroso, davanti a tutti c’è Lorenzo Miron del Bassano che al terzo set ha messo alle sue spalle Cristiano Margotto, veronese dello Scaligero. Terzi posti per Edoardo Raffaele del San Paolo di Padova e per Alessandro Baron del Bassano.

Nell’under 14 si impone Alessandro Ongarato del Lotario Monti di Camposampiero con Lorenzo Scalettari del Bassano. Bronzi per Antonio Giangregorio del Tc Dolo e Antonio Borgo del San Paolo di Padova.

Nel femminile per l’under 12 Francesca D’Incà dei Comunali di Vicenza che in finale ha avuto il pass dall’udinese Arianna Coiutti. Terze Gioia Falasco dello Sporteam Maserà e Vittoria Cecchini.

Nell’under 14 Matilde Lorenzi del Sovizzo in due set con Elena Semenzato del Tc Mestre. Terze piazze per la bellunese Francesca D’Incà passata al team vicentino e per la triestina del Grignano Matilda Giancotti.

