Torneo di tennis Tpra, a Marcon il giocatore di casa Nicola Pellizzon inizia bene il 2024

Il Tpra tennis di Marcon del 13 gennaio, valido per le prequali Ibi24 expert level maschile, ha premiato il giocatore di casa Nicola Pellizzon. Con un doppio 4/1 ha messo in seconda posizione il compagno di club Carlo Rubin. Terze piazze per l’home player Daniele Asquino, bravo il giovane a strappare tre giochi al winner e l’altro bronzo è andato a Edoardo Causin del Mirano. Soddisfazione per il presidente Piero Mastellaro che, oltre alle due dozzine di partecipanti, ha visto il podio tutto occupato dai suoi moschettieri.

I tornei veneziani