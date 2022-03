Reyer vinta dalla fatica: contro il Bursaspor finisce 80-66

La fatica del secondo match in 48 ore, dopo un lungo volo per raggiungere la Turchia dalla Spagna, si fa sentire nelle gambe dell’Umana Reyer, che esce sconfitta per 80-66, nel recupero di 7Days Eurocup sul campo del Frutti Extra Bursaspor.

Primo tempo

Nessuna novità, né di roster (out Cerella e Vitali) né di quintetto (Theodore, Sanders, Bramos, Brooks e Watt), rispetto a Valencia. L’inizio del match vede difese intense, punteggio basso ed equilibrio (7-6 al 3’30”, con Watt e Theodore due volte a segno per gli orogranata). Bitim trascina il primo tentativo di allungo turco (12-6 al 4′), con gli attacchi che alzano la qualità. All’uscita dal time out televisivo di metà periodo Bramos mette la tripla del 14-11 e poi il canestro del 17-13 al 6′, ma coach De Raffaele è costretto al time out al 7′ sul 21-13. Watt e Morgan riavvicinano due volte l’Umana Reyer a -6, ma il finale di periodo è nuovamente di un Bursaspor ispirato dall’arco, che trova il primo vantaggio in doppia cifra sul 27-17. Gli orogranata continuano a fare fatica in attacco e un ispirato Andrews firma il 29-17 in apertura di secondo quarto. Appena l’Umana Reyer scalda la mano da 3, dopo l’iniziale 1/7, è comunque subito a ridosso: le triple in rapida successione di Stone e Daye costringono la panchina turca al time out al 13′ sul 29-25 e, al rientro in campo, dal recupero di Stone e Theodore arriva il sottomano dello 0-10 di parziale e del 29-27 al 14′. Il Bursaspor si affida a rimbalzi offensive e triple e si riporta sul 36-29 a metà quarto, ma Sanders e Watt ricuciono di nuovo fino al 36-33 dopo 30”. Watt schiaccia anche il 38-35 al 18′, poi l’ennesima tripla di Andrews manda le squadre negli spogliatoi sul 41-35.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia con il canestro di Watt del 41-37, ma la bolgia del palasport turco si fa sentire, così il Bursaspor torna a +10 (47-37) al 22′, con l’Umana Reyer che spende subito dopo il bonus e coach De Raffaele che chiama time out. Una bella fiammata di Tonut (sfondamento subito da Hayes sul cambio difensivo e tripla del 47-40) non basta: Andrews mette due triple consecutive ed è 53-40 al 24′. Rispondono Theodore (da 3) e Watt (2/2 dalla lunetta) per il 53-45 a metà periodo, ma, pur non mollando, gli orogranata non riescono a ricucire, cominciando a risentire anche della fatica degli impegni ravvicinati, non riuscendo a entrare nel pitturato. Dalla tripla di Daye del 57-48 al 26′, con Hayes che continua a fare la voce grossa a rimbalzo offensivo, i padroni di casa arrivano così al 62-48 al 28’30”, poi i liberi di Morgan e il buzzer beater di Daye da 3. Bursaspor continua a cavalcare la serata di Hayes, Andrews e, dopo il 64-55 di Watt in apertura, si porta sul 69-55 al 32’30”. Watt e Bramos danno uno squillo (71-60 al 33’30”), ma i turchi sono in fiducia, con un Bitim di nuovo protagonista. A metà quarto Daye mette la tripla del 73-63, poi Hayes raggiunge la doppia doppia con il canestro del 75-63. Si riprende dopo il time out televisivo di nuovo con una tripla di Bramos (75-66) ma l’inerzia rimane in mano del Frutti Extra, con coach De Raffaele che prova a scuotere i suoi, dicendo che non è finita, con il time out al 37’30” sul 78-66. Si entra però negli ultimi 2′ sull’80-66 e Bursaspor può iniziare anche a gestire col cronometro, con il punteggio che non cambierà più.

Parziali: 27-17; 41-35; 64-53

Bursaspor: Sezgun ne, Ozalp ne, Needham 9, Turen, Batuk ne, Al, Bitim 25, Andrews 27, Hayes 12, Olmaz ne, Dudzinski 7. All. Alimpijevic.

Umana Reyer: Stone 3, Bramos 11, Tonut 3, Daye 12, De Nicolao, Sanders 2, Echodas ne, Morgan 4, Mazzola ne, Brooks, Theodore 11, Watt 20. All. De Raffaele.