Svelato il calendario delle partite dell'Umana Reyer

La Lega Basket Serie A ha comunicato il calendario completo della regular season della Serie A Unipolsai 2023-24 che vedrà al via 16 squadre.

Per la terza stagione consecutiva la Lega Basket ha varato un calendario asimmetrico nel quale il girone di ritorno non rispecchia quello dell’andata. Debutto casalingo al Taliercio con big match per l’Umana Reyer che sfiderà la Bertram Derthona Tortona nella prima giornata, in programma domenica 1 ottobre. Il 22 ottobre invece sarà subito derby, alla quarta giornata, al PalaVerde di Treviso mentre domenica 19 novembre e domenica 17 dicembre sono in programma in trasferta la grandi sfide con Milano (8° giornata) e Virtus Bologna (12° giornata).

Il girone d'andata si chiuderà in casa contro Napoli il 7 gennaio mentre nella prima del girone di ritorno gli orogranata saranno impegnati a Masnago contro Varese (14 gennaio). Back to back di fuoco con Sassari (10 marzo) e Milano (17 marzo) che arrivano al Taliercio per la 22° e 23° giornata. Il 7 aprile arriva a Venezia la Virtus Bologna mentre alla terz'ultima giornata è in programma il derby di ritorno contro Treviso (21 aprile). Il 5 maggio Umana Reyer Venezia - Carpegna Prosciutto Pesaro chiuderà la regular season.

I playoff

Resta immutato il format di quarti e semifinali dei playoff scudetto che si disputeranno al meglio delle 5 gare mentre è cambiato il format delle LBA Finals che da quest’anno non si disputerà più al meglio delle 7 gare ma al meglio delle 5 gare. Le date dei playoff verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

La Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia

Da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio 2024 le migliori 8 squadre al termine al termine del girone di andata si sfideranno nella Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia.

Sosta per le Nazionali

In questa stagione è prevista una sola finestra dedicata alla attività delle Nazionali, in programma a fine febbraio dopo la Frecciarossa Final Eight. dal 19 al 27 febbraio con le gare valide per le qualificazioni ai campionati europei del 2025.

Il calendario:

1° Giornata – 01/10/23: Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona

2° Giornata – 08/10/23: Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia

3° Giornata – 15/10/23: Umana Reyer Venezia - Vanoli Cremona

4° Giornata – 22/10/23: Nutribullet Treviso Basket - Umana Reyer Venezia

5° Giornata – 29/10/23: Umana Reyer Venezia - Openjobmetis Varese

6° Giornata – 05/11/23: Estra Pistoia - Umana Reyer Venezia

7° Giornata – 12/11/23: Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi

8° Giornata – 19/11/23: EA7 Emporio Armani Milano - Umana Reyer Venezia

9° Giornata – 26/11/23: Umana Reyer Venezia - UNAHOTELS Reggio Emilia

10° Giornata – 03/12/23: Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia

11° Giornata – 10/12/23: Umana Reyer Venezia - Givova Scafati

12° Giornata – 17/12/23: Virtus Segafredo Bologna - Umana Reyer Venezia

13° Giornata – 23/12/23: Umana Reyer Venezia - Germani Brescia

14° Giornata – 30/12/23: Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia

15° Giornata – 07/01/24: Umana Reyer Venezia - Gevi Napoli

16° Giornata – 14/01/24: Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia

17° Giornata – 21/01/24: Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia

18° Giornata – 28/01/24: Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino

19° Giornata – 04/02/24: UNAHOTELS Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia

20° Giornata – 11/02/24: Umana Reyer Venezia - Estra Pistoia

21° Giornata – 03/03/24: Givova Scafati - Umana Reyer Venezia

22° Giornata – 10/03/24: Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna

23° Giornata – 17/03/24: Umana Reyer Venezia - EA7 Emporio Armani Milano

24° Giornata – 24/03/24: Vanoli Cremona - Umana Reyer Venezia

25° Giornata – 30/03/24: Gevi Napoli Basket - Umana Reyer Venezia

26° Giornata – 07/04/24: Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna

27° Giornata – 14/04/24: Germani Brescia - Umana Reyer Venezia

28° Giornata – 21/04/24: Umana Reyer Venezia – Nutribullet Treviso Basket

29° Giornata – 28/04/24: Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia

30° Giornata – 05/05/24: Umana Reyer Venezia – Carpegna Prosciutto Pesaro