Cavallino città dello sport, presentato il trofeo "Dalla Riva Sportfloors" 2023

Per il terzo anno di fila, la pallacanestro di Serie A torna a Cavallino-Treporti, ospite del Comune guidato dalla sindaca Roberta Nesto e dell'ASD Litorale Nord Basketball del presidente Moreno Vanin. Dopo il positivo debutto nel 2021 con l'amichevole tra New Basket Brindisi e Victoria Libertas Pesaro ed il sold out del 2022 (con Reyer, Treviso, Virtus Bologna e Trento), il palasport Atleti Azzurri d'Italia sarà il palcoscenico di un altro quadrangolare di altissimo profilo.

Dall'8 al 9 settembre si rivedranno sul parquet le rinnovate Reyer e TvB, oltre al gradito ritorno di Brindisi ed alla new entry Varese per la terza edizione di un appuntamento oramai irrinunciabile nel calendario di prestagione del basket LBA. Particolare di non poco conto, tre delle squadre coinvolte parteciperanno nella prossima stagione alle competizioni continentali per club, confermando l'altissimo livello del quadrangolare. Se per Treviso e Reyer sarà l'occasione di testare i tanti volti nuovi giunti nel corso della campagna acquisti estiva, per Brindisi e Varese l'opportunità di Cavallino-Treporti sarà ugualmente preziosa in vista del qualification round di fine settembre per accedere alla stagione regolare di Basketball Champions League.

Roberta Nesto, sindaca della prima spiaggia del Veneto e sesta destinazione turistica italiana: «È con orgoglio che la capitale europea dell'open air ospita il grande basket italiano di Serie A. Ci fa molto piacere che gli organizzatori abbiano scelto nuovamente Cavallino-Treporti per questo importante evento sportivo. Il Trofeo Dalla Riva Sportfloors è un'occasione per far conoscere la nostra località, una sinergia ormai consolidata tra istituzioni, associazioni e società sportive ma anche comunità, uniti dai valori dello sport e dalla passione per il basket».

Lisa Targhetta, assessore allo sport di Cavallino-Treporti: «Stiamo tracciando il percorso per concretizzare l'identità di Cavallino-Treporti come "Parco dello Sport". La programmazione degli investimenti che stiamo intraprendendo ha come obiettivo principale la crescita e lo sviluppo di Cavallino-Treporti come meta sportiva per le famiglie, per gli appassionati e per un pubblico che condivida lo sport indoor e outdoor. La sinergia con le associazioni sportive è fondamentale per promuovere i valori dello sport ma soprattutto per dare supporto nell’organizzazione di eventi di questo tipo».

«È sempre un piacere per noi collaborare con l'amministrazione comunale di Cavallino-Treporti e con l'ASD Litorale Nord Basketball per la realizzazione di un evento di grande respiro – chiosa Antonio Mormile di ED Sport, brand sportivo di AMC Eventi – Ed un ringraziamento particolare va a Dalla Riva Sportfloors, che in qualità di main sponsor conferma la propria essenziale partnership. Ritroveremo tanti amici in questa edizione 2023, da Frank Vitucci, che ritroveremo con la nuova casacca di TvB, a Fabio Corbani ed alla società di Brindisi, oltre ovviamente a Reyer e Treviso che ritornano sempre volentieri in una location unica, con un palasport che brucia di passione come dimostrato dall'enorme successo di pubblico registrato l'anno scorso. La possibilità di accogliere Varese, importante new entry, permetterà di ammirare anche giocatori dal passato NBA. Insomma, lo spettacolo sarà assicurato».

Il programma è il seguente:

venerdì 8 settembre, semifinale Treviso-Brindisi alle ore 17; semifinale Reyer-Varese alle 20:30

sabato 9 settembre, finalina 3° posto alle ore 17; finalissima alle ore 20:30

Per ogni giornata si potrà acquistare un biglietto unico giornaliero da 12 euro; possibilità di ingresso gratuito per i minori di 12 anni accompagnati dai genitori. Prevendite attive sul circuito TicketOne. Gli accrediti per le società e gli operatori della comunicazione verranno gestiti in accordo con i vari club secondo modalità che verranno comunicate in seguito.