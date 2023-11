Coach Spahija promette: «Con Milano daremo tutto ciò che abbiamo»

Archiviata la trasferta di Vilnius, l'Umana Reyer si appresta a scendere su uno dei parquet più prestigiosi della Serie A: oggi, domenica 19 novembre alle 18.15 è in programma la trasferta al Mediolanum Forum di Assago, contro i Bi-Campioni d'Italia dell'Olimpia Milano. Le due squadre si sono affrontate già in 103 occasioni con un bilancio di 78-24 a favore dell’Olimpia. Nella passata stagione gli orogranata hanno conquistato entrambe le partite contro l'Olimpia. L'Umana si presenta al Forum da prima in classifica (6-1) a pari merito con Brescia e Virtus Bologna. Un ex della sfida per parte: Jeff Brooks e Stefano Tonut.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e DMAX.

Neven Spahija spiega: «Sarà una partita molto complicata per noi perché giochiamo contro una squadra molto forte che a mio avviso non ha punti deboli. Daremo tutto ciò che abbiamo per fare bene e provare a vincere, come facciamo sempre. In ogni partita cerchiamo di essere migliori di quella precedente, ovviamente non tutte le squadre del campionato hanno la stessa qualità, ma il nostro lavoro di preparazione è lo stesso perché tutte le partite sono difficili. Siamo migliorati come team perché lavoriamo da più tempo insieme, ora con il 90% dei giocatori. I progressi della squadra sono visibili».