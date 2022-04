Esclusiva | Bramos trascina la squadra: «Serve spirito di unità, Gran Canaria sfida importante»

Momento positivo per la Reyer che con l'ultima partita di campionato ha agganciato il quarto posto e oggi è chiamata ad affrontare Canarie in un match importante per la classifica e per gli accoppiamenti di Eurocup.

Michael Bramos ai nostri microfoni ha raccontato lo stato d'animo del gruppo in vista dei prossimi, difficili, impegni: «Certo è ottimo aver migliorato la classifica ma l'importante oggi è giocare una gara alla volta per farsi trovare pronti in vista dei playoff che come sappiamo sono un campionato a parte. Dobbiamo essere pronti a migliorare come squadra per arrivare in forma a quell'importante appuntamento. Sono tre partite molto toste le prossime di campionato, però non possiamo permetterci di pensare troppo in là perchè ogni partita oggi è fondamentale. Siamo ad aprile, siamo nell'ultimo mese della stagione regolare».

Oggi l'attenzione è rivolta tutta al match europeo contro Gran Canaria di questa sera con inizio alle 21. Campionato a parte, la sfida di oggi diventa decisiva: per la classifica finale del nostro girone e per l'accoppiamento al primo turno di playoff. Da domani penseremo a Fortitudo e a tutte le altre partite che seguiranno, tutte sfide di un certo livello».

Bramos, da capitano, ha dovuto prendere in mano la squadra soprattutto nell'ultima sfida di campionato, giocata subito dopo le vicende di cronaca che nei giorni scorsi hanno visto protagonista un giocatore della società. Una situazione che rischiava di abbattere il gruppo e che invece ha suscitato la reazione compatta di tutto il team: «Ogni volta che manca un giocatore, e ne mancava più di qualcuno, siamo tutti chiamati a dare di più. E la responsabilità di ciascuno in queste ore si è moltiplicata. Sono molto contento e orgoglioso della partita che abbiamo fatto contro Reggio Emilia, del cuore che abbiamo messo e della grinta che abbiamo dimostrato. Abbiamo dimostrato a noi stessi che possiamo fare buone cose indipendentemente da chi scende in campo. Questo deve essere lo spirito di squadra e di unità che ci deve caratterizzare da qui fino a fine stagione».