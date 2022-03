Al Taliercio arriva la Virtus, Tucci: «Una delle migliori di Eurocup»

Gianluca Tucci ha presentato la partita di 7DAYS Eurocup, derby italiano, tra Umana Reyer e Segafredo Virtus, in programma al Taliercio mercoledì 9 marzo alle 20.

La partita

«La Virtus Bologna si presenta al Taliercio con l’innesto di Hackett che la dice lunga sulle ambizioni, sulla programmazione e sulla lungimiranza di un club che a questo punto può ascriversi al ruolo di assoluto protagonista in Europa, per livelli che giustamente sono anche superiori a quelli della Eurocup. Saremo di fronte ad una formazione che ha pochissimi difetti. É la migliore in Eurocup per assist distribuiti e la terza per punti segnati. Sicuramente proveremo a inserire qualche granello di polvere nei loro ingranaggi offensivi, ma a noi è richiesta, ancora in emergenza, un’altra prestazione di cuore e di sacrificio prima che di tattica. A mio avviso le battaglie decisive saranno sotto canestro e in transizione. Un occhio particolare a Weems e Hervey che si stanno dimostrando molto costanti nel rendimento di entrambe le competizioni. Ci auguriamo, viste anche le nuove regole di capienza, un palazzo gremito e carico per l’occasione».