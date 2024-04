Il Pacinotti di Mestre vince la Reyer School Cup 2024

Dopo quattro mesi di torneo, in cui sono state disputate 107 partite con oltre 46.000 studenti coinvolti a vari livelli, 56 istituti in gara, 5 province, 22 località, con 2 regioni coinvolte, il meraviglioso viaggio della nona edizione della Volksbank Reyer School Cup 2024 termina con il trionfo del Pacinotti di Mestre che in finale supera il Parini per 34-25, in un Taliercio stracolmo di 3500 studenti, tifo, amicizia e passione. Edoardo Bonivento è l’MVP delle Final Four.

1° SEMIFINALE

La prima semifinale la vince il Pacinotti di Mestre che supera l’Algarotti di Venezia con il punteggio di 44-31. Una sfida equilibrata fino al 18’ con il risultato fissato sul 33-30, poi l’istituto mestrino scappa via con parziale di 11-1 e trionfa guidato da Andrea Gattel autore di 18 punti. Dalla parte opposta non bastano i 13 punti di Luca Modenese. Il Pacinotti di Mestre parte con le marce altissime 10-0 al 3’ grazie ai canestri di Pieropan, Gattel e Vian. L’Algarotti di Venezia si sblocca spinta da due canestri di Trestini e uno di Modenese ricucendo così il divario iniziale, 10-6 al 4’. Il parziale del team veneziano continua con due contropiedi consecutivi di Modenese, 10-10 a metà del primo tempo. Il Pacinotti torna a muovere il punteggio con Pieropan che si fa largo sotto i tabelloni e allunga poi sul 14-10 con il lay-up vincente di Bonivento. Il break mestrino arriva fino al 7-0 con la bomba dall’angolo di Gattel, 17-10 al 7’ e immediato timeout di coach Agnoletto dell’Algarotti. Il finale del primo tempo vede, da una parte Pieropan e dall’altra Modenese grandi protagonisti e si chiude con il punteggio di 22-14. La ripresa di apre con la tripla di Gattel, replicata da quella di Bettera e poi ancora Andrea Gattel, 19-28 al 11’. Bettera, per l’Algarotti, è caldissimo dalla lunga distanza e lima le distanze, 28-22 al 13’. L’Algarotti alza l’intensità difensiva, ma il talento offensivo di Gattel fa la differenza, 33-24 al 17’. Modenese però non ci sta e piazza la bomba del -6 ridando energia ai suoi che diventa -3 con la tripla di Terzariol, 33-30 al 18’. Il Pacinotti scappa via e come da consuetudine si affida al solito Gattel, 37-30 a 60 secondi dalla fine. La bomba di Vian di fatto chiude la contesa e il Pacinotti stacca il pass per la finalissima vincendo 44-31.

2° SEMIFINALE

Parini e Morin, in un derby tutto mestrino, danno vita a una sfida memorabile che alla fine premia proprio il Parini grazie soprattutto al talento offensivo di Iannuzzi ed Eramo. Encomiabile la prova dei ragazzi del Morin allenati da coach Galazzo a cui non basta una super prestazione difensiva per superare gli avversari. 29-25 il finale. I primi due punti sono siglati dal play del Parini Kyle Martellani e poi ancora Eramo, Iannuzzi e Zanotti regalano immediatamente un pesante 9-0 iniziale al team allenato da Isabella Brunello. Morin in grande difficoltà si affida all’orgoglio di Matteo Favaro che accorcia sul 9-5 al 5’. Il Parini torna a muovere il punteggio con Eramo e Natale, 14-5 al 7’. La squadra di coach Francesco Galazzo non molla di un centimetro mettendoci l’anima su ogni singola giocata, 16-9 con il lungo Benin in evidenza. Dall’altra parte Natale si esibisce in una super schiacciata che chiude il primo tempo sul 18-9. In avvio di secondo tempo il Morin gioca con un’intensità difensiva clamorosa pur faticando in attacco, 18-13 al 12’. Eramo sblocca il Parini, ma Favaro continua a fare male agli avversari, 20-15 al 14’. Si segna pochissimo, il Parini sbanda in attacco grazie alla solita super difesa del Morin, 22-17 al 17’. La bomba frontale di Iannuzzi fa male ai ragazzi del liceo Morin, 25-17 al 18’, ma non è finita perché la combo del Morin Tommaso Vianello infila una tripla dal parcheggio del Taliercio che vale il 25-20 a 1’51” dall’ultima sirena. La bomba di Iannuzzi, di puro talento, regala il 28-20 a 80 secondi dal termine, risponde però ancora Vianello, 28-23 che diventa 28-25 a 30” dalla sirena: il Morin ci crede perché ruba l’ennesimo pallone e si gioca il possesso per pareggiare il match. Vianello, però, tira corto dalla lunga distanza. Natale subisce fallo e dalla lunetta segna solo il secondo libero, ma poi gli viene sanzionato un fallo tecnico il tutto quando manca un solo secondo al termine. Finisce 29-25 con il Pacinotti che va in finale.

FINALISSIMA

È un derby tra due squadre di Mestre a decidere la nona edizione della Volksbank Reyer School. Al termine di un match intenso il Pacinotti batte il Parini per 34-25 a decidere il match un secondo tempo da 15-8 per la squadra allenata da Mattia Fiozzo. Edoardo Bonivento è l’MVP della Final Four 2024. L’istituto di Pacinotti di Mestre quindi bissa il successo della passata stagione. Parini che deve rinunciare a Federico Natale che nella gara delle schiacciate ha avuto un infortunio allo zigomo. Pacinotti invece al completo. Il primo canestro della finale è di Pieropan del Pacinotti, pareggia Eramo per il Parini. La tripla di Gattel da una parte e quella di Iannuzzi dall’altra portano il punteggio sul 6-5 dopo meno di 3 minuti di gioco in favore del Parini. Il Pacinotti, però, allunga velocemente sul 6-10 al 4’. Iannuzzi ed Eramo ritrovano immediatamente la parità, 10-10 a metà del primo tempo. Il Pacinotti trova energia dagli uomini della panchina: Inchiostro insacca la tripla del +2 e Gattel i punti dell’11-15 all’8’. Nel finale del primo tempo, Iannuzzi del Parini e Gattel del Pacinotti mostrano tutto il loro talento e alla prima sirena il risultato è di 17-19. Nella ripresa il Pacinotti vola via sul 18-28 al 15’ grazie alla grande fisicità di Pieroban che va il vuoto a rimbalzo e mantiene il vantaggio fino al termine grazie anche al talento offensivo di Bonivento e Gattel che chiudono rispettivamente con 11 e 10 punti. 25-34 il finale.