L'Umana Reyer Venezia perde la battaglia di Casale Monferrato: vince la Bertram Derthona

L'Umana Reyer, pesantemente condizionata dagli infortuni, perde la vetta della classifica non riuscendo a completare nel finale di partita una rimonta da -16 alla parità, dovendosi arrendere alla sirena per 75-69 sul parquet di Casale Monferrato alla Bertram Tortona.

Non bastano, tra le individualità, l'ottima prova di Simms (3/5 da 2, 3/3 da 3 e 6 rimbalzi), Tessitori (13+8 in 18') e Brooks (3/3 e 1/2) né i 5 assist di De Nicolao.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer Venezia) - Indisponibili Parks, dopo l'infortunio di Lubiana, e Tucker, fermato da un dolore al piede, l'inedito quintetto iniziale vede in campo Spissu, Heidegger, Casarin, Simms e Tessitori che sblocca per primo il punteggio, anche se il suo canestro resterà a lungo l'unico degli orogranata, che faticano non poco in attacco.

Fino al 7'30” arrivano infatti solo altri tre liberi del centro col doppio 0, quindi, dal sostanziale equilibrio fino all'8-5 del 4'30”, Tortona può allungare fino al 18-5 del 7'. Spissu, una tripla di Wiltjer e un canestro di De Nicolao riportano nel finale lo svantaggio al -10, 22-12, con percentuali che la dicono lunga sulle difficoltà offensive dei ragazzi di Spahija: 3/12 da 2 e 1/9 da 3 nel primo quarto.

L'inerzia non cambia nemmeno in avvio di secondo periodo, con la Bertram fino al 32-16 al 13' e il secondo time out della panchina orogranata che non interrompe inizialmente l'emorragia di palle perse (8 fino a questo punto, 9 al 20') e i padroni di casa che così, pur affidandosi con poca precisione al tiro pesante e sbagliando anche qualche libero di troppo, mantengono il +16 fino al 17'30”, quando una tripla di Brooks dà il la alla prima vera reazione dell'Umana Reyer, che vede Simms e Tessitori principali protagonisti nella rimonta fino al 36-28 con un parziale di 0-8 chiudendo poi all'intervallo lungo sul 41-31, dopo il terzo fallo di Ross.

La ripresa si apre con il canestro del solito Tessitori, la risposta piemontese per il 46-33 al 21'30” e le triple di Simms e Heidegger che spingono coach De Raffaele al time out al 22'30” sul 46-39. Casarin procura il terzo fallo di Kamagate e l'Umana Reyer continua a limare con un'altra tripla di Simms (48-43 al 24') prima dei bonus spesi in rapida successione da entrambe le squadre, che quindi si bloccano a lungo sul 51-43 di metà periodo.

Nei secondi 5' del quarto bisogna aspettare il 27' per veder muovere il punteggio con i due liberi di Kabengele, autore anche di una bella schiacciata ma poi costretto a tornare definitivamente in panchina zoppicante per un infortunio, quindi Strautins riporta Tortona sul 57-49 al 28'30” e al 30' è 57-50.

L'ultimo periodo inizia con il terzo fallo di Tessitori e Strautins che continua la striscia per il 59-50 al 31'30”, ma l'Umana Reyer riesce ad alzare il livello difensivo e, con i punti di Brooks, è sul 59-55 al 32' e la panchina di casa è costretta al time out al 33' dopo il gancio di Wiltjer per il 59-57, quindi è Simms a firmare la parità a 59 al 33'30” ed è equilibrio (64-64) anche a metà quarto. Tortona prova l'allungo (69-64 al 36'30”) con pronto time out di coach Spahija che però non riesce a interrompere la striscia di Weems, che si carica l'attacco sulle spalle e la Bertram arriva così all'ultimo minuto e mezzo sul 75-66. Gli orogranata non mollano con l'immediato and one di Heidegger, prima di un nuovo infortunio (al ginocchio) per Spissu. Nel finale, comunque, non si segna più e finisce 75-69.

Nella terza giornata di Serie A, l'Umana Reyer ospiterà la Dolomiti Energia Trentino sabato 27 alle 19.30. Prima, giovedì 24 (alle 20), sempre al Taliercio, arriveranno i lituani del Wolves Vilnius per la terzultima giornata di EuroCup.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia 75-69 Parziali: 22-12; 41-31; 57-50

Bertram: Zerini 2, Ross 9, Dowe 7, Candi, Tavernelli ne, Strautins 14, Baldasso 12, Kamagate 4, Severini 3, Obasohan 4, Weems 20, Thomas. All. De Raffaele.

Umana Reyer: Spissu 2, Tessitori 13, Heidegger 10, Casarin 1, De Nicolao 6, O'Connell, Janelidze ne, Kabengele 6, Brooks 10, Simms 15, Wiltjer 6. All. Spahija.

GLI HIGHLIGHTS

LA CONFERENZA STAMPA DI COACH SPAHIJA

Coach Neven Spahija ha così commentato la partita di Casale Monferrato vinta 75-69 da Derthona. "Per prima cosa voglio fare i complimenti a Tortona per la vittoria: hanno giocato bene, soprattutto in difesa. Sapevamo che il nostro attacco e le nostre percentuali sarebbero state decisive e non abbiamo ripetuto ciò che facciamo ultimamente. Siamo una squadra che gioca con tanti possessi e che tira meglio di stasera. Non posso dire niente ai giocatori, ci hanno provato. Noi non siamo una squadra da 69 punti, con il 25% da tre e tante situazioni in cui non abbiamo realizzato tiri aperti. Loro invece nel finale hanno segnato i tiri che hanno costruito. Complimenti a Tortona, noi torniamo a casa per lavorare e migliorare".