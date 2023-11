La Reyer a Pistoia per consolidare il primato, Spahija: «Gara molto dura»

Domenica 5 novembre alle 16 l'Umana Reyer sarà impegnata nella trasferta di Pistoia per la sesta partita di regular season. Gli orogranata si presentano alla sfida del PalaCarrara da primi in classifica e cercano un successo per consolidarla. Pistoia è reduce dal successo esterno a Brindisi dove ha giocato una gara solida ottenendo la prima vittoria dal suo ritorno in Serie A.

Sarà la 17ª sfida tra le due società, l'Umana Reyer è avanti nel computo totale 11-6. Tra Venezia e Pistoia si è disputata anche una serie playoff scudetto: nel 2017 gli orogranata vinsero 3-1 nel primo turno, con una gara clamorosa di Marquez Haynes nella decisiva gara 4 (31 punti). Non sono presenti ex della sfida. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Prima della partita è in programma un'iniziativa congiunta tra le due società per ricordare Luca Silvestrin, compianto capitano reyerino che in carriera ha vestito anche la maglia di Pistoia.

Neven Spahija prima del match: «La situazione del roster non è cambiata, Parks non giocherà mentre tutti gli altri sono disponibili. Alex O'Connell deve convivere con il forte colpo ricevuto contro Varese e, considerando anche l'infortunio subito contro Parigi, non riesce a trovare ritmo e continuità di allenamento, migliorando tuttavia ogni giorno. Abbiamo perso ad Istanbul una gara molto fisica e dura, nel finale non abbiamo eseguito ciò che dovevamo. Alcune volte entrano più tiri di altre, ma dobbiamo giocare una pallacanestro migliore. Quella contro il Besiktas è la partita numero 10 in stagione, troppo poco per dare giudizi, ma non mi piace perdere le partite quando non eseguiamo ciò che abbiamo preparato. La prossima partita è a Pistoia, una gara molto dura. Guardando alla classifica c'è distanza tra noi e loro, ma non significa molto perché dobbiamo giocare meglio e provare a vincere. Sarà difficile, ma andiamo in Toscana preparati.»