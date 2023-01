De Raffaele festeggia le 400 panchine: la Reyer contro il Cluj-Napoca vince per 95-90

Nel giorno della panchina numero 400 di coach De Raffaele, l'Umana Reyer, pur soffrendo, ma tirando fuori cuore e grinta nei momenti decisivi, torna alla vittoria, riprendendo la marcia in 7Days EuroCup con la vittoria al Taliercio contro i rumeni del Cluj-Napoca per 95-90.

Primo tempo

Novità in quintetto iniziale, che vede sul parquet Spissu, Granger, Parks, Willis e Tessitori, e subito ottimo approccio, con intensità e aiuti in difesa e ottima circolazione di palla in attacco, dove la seconda spettacolare schiacciata di Willis costringe gli ospiti al time out dopo 3' sull'11-2. Cluj prova a riavvicinarsi (11-8 al 4'40”), ma l'Umana Reyer arriva a metà periodo sul 17-8 con gli avversari già al bonus. Le ottime percentuali di tiro valgono poi il 21-10 al 6'30” e, al primo intervallo, gli orogranata conservano 8 punti di vantaggio sul 25-17. Otttimo l'avvio dell'Umana Reyer anche nel secondo periodo, con la panchina ospite costretta di nuovo a un time out nei primissimi minuti, anche se stavolta la mossa non cambia l'inerzia. Così, sfruttando gli assist (già 8 in 13'), gli orogranata volano sul 35-19 al 13'30” grazie alla spettacolare schiacciata di Brooks in azione personale. La squadra di coach De Raffaele risponde colpo su colpo agli avversari, mantenendosi a +15 fino al 19' (49-34), dopo il terzo fallo di Tessitori, con Cluj che solo nel minuto finale riesce a ricucire parzialmente, rientrando comunque negli spogliatoi con un ritardo sempre in doppia cifra: 49-38.

Secondo tempo

Il secondo tempo comincia con la tripla (8/12 di squadra fino a questo punto) di Willis per il 52-38 e una buona pressione a tutto campo, che permette anche la schiacciata di Watt del 54-41 al 21'. Da quel momento, però, Cluj riesce a cambiare l'inerzia e inizia una lenta ma costante rimonta: 54-47 al 22'30” e time out orogranata; 59-54 al 25'30”, dopo il terzo fallo di Watt; 62-60 al 27', con capitan Bramos costretto in panchina per una botta a un ginocchio; 63-62 al 27'30” dopo il quarto fallo di Tessitori. L'Umana Reyer si aggrappa ai rimbalzi offensivi prima di essere raggiunta a quota 67 a 27” dall'ultimo intervallo, a cui si arriva sul 69-67 per i liberi di De Nicolao. Sempre dalla lunetta, con Freeman, l'Umana Reyer prova a respingere Cluj sul 71-67 nella prima azione dell'ultimo quarto, anche se i rumeni al 32'30” trovano il primo vantaggio della partita (71-72). La partita si innervosisce (doppio tecnico con l'instant replay a Brooks e Guzman venuti alle mani), ma gli orogranata restano più lucidi e, trascinati da Spissu e Watt, infilano un parziale di 9-0 per l'80-72 al 34'. Cluj però ha la forza di rispondere con il controbreak di 0-8 (durante il quale esce anche per falli Parks) che ristabilisce la parità a 80 al 37'. Anche l'Umana Reyer, però, esce bene dal time out, con la tripla di Willis, i recuperi difensivi e i liberi di Granger per l'86-80 al 38'. I rumeni non mollano, nonostante il buzzer beater da 3 di Spissu dell'89-82 al 39', ma gli orogranata trovano anche l'and-one di Watt sul quinto fallo di Meindl (92-85 a -40”) e il libero di Willis del 93-88 a -22” sul quinto di Stipanovic. Sul 93-90 a -17”, gli orogranata ritornano in campo dal time out di coach De Raffaele riuscendo a eludere la pressione avversaria e portando poi a casa l'antisportivo su Granger a -11” per il 95-90 che sarà il risultato finale

Parziali: 25-17; 49-38; 69-67

Umana Reyer: Spissu 15, Tessitori 9, Parks 7, Freeman 2, Bramos, Moraschini 6, De Nicolao 5, Granger 12, Chillo ne, Brooks 4, Willis 19, Watt 16. All. De Raffaele.

Cluj-Napoca: Guzman 5, Sheperd 13, Lapuste ne, Kuti ne, Roschnafsky ne, Gordic 7, Stipanovic 15, Bircevic 13, Cate 10, Jones, Meindl 15, Richard 12. All. Silvasan.