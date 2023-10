Reyer protagonista: prima senza storia, Bertram Derthona battuta 76-60

Comincia con il piede giusto la stagione dell'Umana Reyer, che conduce per tutto il match contro la quotata Bertram Derthona, distanziata fin dai primi canestri e poi mantenuta praticamente sempre in doppia cifra di ritardo dal secondo quarto in poi, fino al 76-60 finale.

Primo tempo

Tutti gli orogranata hanno dato un contruìbuto importante, ma va sottolineata la prova dell'ultimo arrivato, Wiltjer (uscito nei secondi finali per una leggera distorsione al ginocchio), con 19 punti e 6 rimbalzi. L'Umana Reyer vince nettamente anche a rimbalzo (48-39) e impedisce agli avversari di segnare da 3 (0/19). Fin dall'avvio, che gli orogranata affrontano con Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori, l'approccio è quello giusto, specie in difesa, con i piemontesi che trovano solo tiri contrastati e non a caso trovano il primo punto dopo 4' (sul 6-0) e il primo canestro su azione dopo metà quarto, sull'11-1. Solo quando l'attacco orogranata si blocca per 3'30”, la Bertram si riavvicina fino al 13-10 all'8'30”, ma il quarto si chiude sul 17-12 e l'Umana Reyer dimostra di aver ripreso completamente l'inerzia, con il massimo margine sul 28-14 subito dopo merà periodo. Con i recuperi difensivi è anche 32-17 al 17'30”, con il primo tempo che si conclude 35-24.

Secondo tempo

Dopo un primo tempo in cui, tra le due squadre, aveva segnato dall'arco solo una volta Wiltjer, gli orogranata si sbloccano anche da 3 a inizio ripresa, in particolare con Simms, che trascina sul 46-30 al 23'30”, poi è Wiltjer a ergersi protagonista, firmando anche il 56-39 all'ultimo intervallo. L'Umana Reyer non perde la voglia di lottare e vola fino al 66-44 al 33', chiudendo virtualmente in anticipo il match, con qualche preoccupazione finale solo per la botta alla schiena di Brooks e la già citata scivolata sul parquet di Wiltjer. Nella seconda giornata di campionato, l'Umana Reyer tornerà in campo alla Vitrifrigo Arena di Pesaro con la Carpegna Prosciutto, domenica 8 ottobre alle 19.30. Mercoledì 4 ottobre alle 20.30 debutto in BKT Eurocup a Londra contro i padroni di casa dei London Lions, diretta su Sky Sport e DAZN.

Parziali: 17-12; 35-24; 56-39

Umana Reyer: Spissu 8, Tessitori 10, Casarin 4, De Nicolao ne, O'Connell 4, Janelidze, Parks 10, Brooks, Simms 8, Wiltjer 19, Brown Jr. 3, Tucker 10. All. Spahija.

Bertram: Zerini, Dowe 15, Candi 6, Tavernelli, Strautins ne, Baldasso, Severini 1, Daum 16, Obasohan 6, Weems 4, Thomas 10, Radosevic 2. All. Ramondino.