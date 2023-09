Basket, si comincia: la Reyer affronterà Derthona Tortona

Alle 16.30 di domenica si alzerà il sipario sul campionato 2023/24 di Serie A maschile della Reyer Venezia, arrivata alla 18° stagione dell'era Umana. Al Palasport Taliercio sarà subito big-match con la Bertram Derthona Tortona che, alla terza stagione nella massima serie, è già tra le realtà consolidate al vertice del campionato italiano. I piemontesi, infatti, si presentano al Taliercio dopo aver chiuso due stagioni di fila tra le prime quattro d'Italia con una finale della Coppa Nazionale persa contro Milano.

L'Umana Reyer, dal canto suo, cercherà un successo per iniziare nel migliore dei modi una lunga stagione in cui sarà impegnata su più fronti (mercoledì 4 ottobre gli orogranata esordiranno a Londra in Eurocup). Dopo 134 giorni gli orogranata tornano dunque a disputare una partita ufficiale la quale sarà la gara numero 800 della prima squadra maschile da quando nel 2006 è iniziato il progetto Umana Reyer.

Le due squadre si sono affrontate quattro volte in regular season (2-2) e quattro nei quarti di finale playoff della stagione 2021/22 (vinse la Bertram per 3-1). Tra i giocatori Marco Spissu è l'unico ex della partita mentre Massimo Galli, attuale responsabile dell'area scouting di Tortona, ha vissuto due stagioni da assistant coach con la Reyer (2019-2021).

Così coach Neven Spahija: «Sarà una partita difficile contro una squadra completa e ben allenata. La scorsa stagione hanno fatto un’ottimo campionato, li abbiamo visti in questa preseason e hanno fatto bene. Hanno grande qualità in tutti i ruoli, corrono molto e hanno ottimi tiratori dall’arco. Noi siamo pronti sia mentalmente che fisicamente, abbiamo ancora lavoro da fare, ma nessuna squadra può far vedere la sua migliore pallacanestro alla prima di campionato. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo avere pazienza e continuare a lavorare così. Abbiamo sette nuovi giocatori per cui servirà tempo ma siamo determinati per provare a vincere questa partita. Giocheremo un basket veloce ed aggressivo mettendo molta intensità in difesa, abbiamo più atletismo della passata stagione».

Presentato ieri, intanto, Kyle Wiltjer, il nuovo lungo dell'Umana Reyer che ha scelto il numero 33. Wiltjer, tiratore, si stava già preparando con una squadra NBA ed ha giocato nel Canada.