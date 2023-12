La Reyer non sbaglia, in attesa della gara in Eurocup

Con una decisa accelerazione nell'ultimo quarto, l'Umana Reyer mantiene l'imbattibilità interna con l'83-59 contro la Givova Scafati e, almeno per una notte, si riprende il primo posto in classifica. Se il top scorer è Spissu e il miglior rimbalzista è Tessitori (9 di cui 5 offensivi), per valutazione è davanti a tutti Tucker (30).

Gli orogranata, al completo, partono con Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori. Fin dalle prime battute, in cui c'è sostanziale equilibrio, il punteggio è basso: si arriva a metà quarto sul 6-6, poi il primo allungo dell'Umana Reyer (11-6) costringe Scafati al time out al 5'30”. Gli ospiti si affidano a Logan, mentre il migliore degli orogranata, sul 16-9 al 7'30”, è Simms, autore tra l'altro di un'incredibile schiacciata a rimbalzo offensivo all'8' per il 18-12, da cui la Givova riesce infine a limare per il 18-15 al primo intervallo. L'Umana Reyer fatica in attacco e Scafati, a cavallo dei due quarti, ne approfitta per un break di 0-9 per il 18-21 al 12'30”. Brown jr. sblocca gli orogranata al 13', in un match che si conferma molto intenso ma con poche realizzazioni. Al 15'30” è 25-21, poi, dal 27-26 del 26'30” arriva finalmente l'accelerazione veneziana, trascinata da Spissu. Con un break di 11-2 si arriva al 38-28 al 19' e, dopo un tecnico alla panchina orogranata, nell'ultimo possesso il play numero 0 firma il massimo vantaggio: 40-29.

Dopo l'iniziale 42-29, l'Umana Reyer subisce in avvio di secondo tempo la pressione della Givova in un match dal gioco confuso che favorisce gli ospiti. Coach Spahija femra il break campano con il time out sul 42-35 al 22'30”, ma dal 47-35 al 23' arriva una nuova fase di gioco favorevole a Scafati, che si riavvicina fino al 51-46 al 37', anche perché gli orogranata segnano solo 4 liberi in 5 minuti. A sbloccare l'attacco è Tessitori, importante comunque nella fase del match con i rimbalzi offensivi, prima che la Givova si riavvicini anche sul 53-49, con il quarto che si chiude poi 55-49. La partita cambia decisamente volto nell'ultimo periodo: al 33' arriva il primo vantaggio in doppia cifra (61-51), conTucker gran protagonista su entrambi i lati del campo. Nel frangente, Scafati perde per falli prima Pini e poi Robinson, mentre l'Umana Reyer difende forte, ma senza infrazioni fino al 34'30”, sul 66-53. A chiudere definitivamente la partita è la serie di triple che trascina gli orogranata fino all'80-55 al 37'30”, con il finale che serve a definire solo l'83-59 sulla sirena.

L'Umana Reyer è attesa adesso da un doppio big match in trasferta: a Parigi in EuroCup il 12 dicembre e a Bologna in campionato il 16, sempre alle 20.30.

Parziali: 18-15; 40-29; 55-49

Umana Reyer: Spissu 19, Tessitori 10, Casarin 2, De Nicolao, O'Connell ne, Janelidze ne, Parks 4, Brooks, Simms 13, Wiltjer 9, Brown jr. 9, Tucker 17. All. Spahija.

Givova: Morvillo ne, Imade ne, Gentile 9, Mouaha, Pinkins 9, Rossato 9, Logan 9, Robinson 6, Rivers 2, Nunge 11, Pini 4. All. Boniciolli.