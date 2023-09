Reyer, presentato Perovic: "Dobbiamo creare la chimica di gruppo"

Nella tarda mattinata odierna il nuovo player development coach Veljko Perovic è stato presentato alla stampa al Palasport Taliercio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le prime emozioni

Sono contento di essere qui e ringrazio la società per la fiducia. Sono molto entusiasta di questa nuova squadra di giocatori con tanti giovani che sono motivati a far vedere il loro valore. Con questa grande energia possiamo fare una bella stagione, è bello allenare i giovani e provare a sviluppare le loro abilità e capacità.

Figura nuova

Il mio lavoro è quello di aiutare i giocatori ad essere migliori, questo è l’obiettivo principale dal primo giorno di lavoro. Devo capire il loro potenziale da tutti i punti di vista e che valore aggiunto possono dare alla squadra. Lavoriamo ogni giorno per migliorare, ma innanzitutto devo conoscere i giocatori, conoscere la loro routine e aiutarli a godere della loro quotidianità, divertendosi a migliorare se stessi e il sistema.

Rapporto con Neven

La nostra amicizia è nata 10 anni fa, ci siamo conosciuti la prima volta in un torneo giovanile in Croazia e la seconda quando lui era capo allenatore al Maccabi Tel Aviv e io development coach. Abbiamo lavorato assieme due anni di fila.

Come vedi la squadra?

Individualmente abbiamo molto talento, ora dobbiamo creare la chimica di gruppo. Noi come allenatori siamo qui per aiutare i giocatori ogni giorno e renderli migliori con il lavoro quotidiano. I giocatori hanno grande passione ed energia, inoltre ho trovato un coaching staff di grande esperienza. Non possiamo dire ora dove arriveremo, ma se riusciremo a trovare il giusto ritmo e il giusto flusso possiamo fare tanta strada.