Tucci presenta la gara contro l'Ulm: «Sono in forma, la loro forza è chiaramente dentro l’area»

Gianluca Tucci ha presentato la partita di 7Days Eurocup tra Umana Reyer e ratiopharm Ulm, in programma al Taliercio mercoledì 2 febbraio alle 20.30.

«Ulm ha vinto 7 partite delle ultime 8 - spiega - e questo dà l’immagine di quanto siano in forma, tant’è che hanno battuto la Virtus, il Buducnost e hanno perso di poco con Valencia. La loro forza è chiaramente dentro l’area: Felicio è uno dei lunghi migliori di questo girone, poi hanno grande fisicità nel ruolo di “4” con Blossomgame e nel ruolo di playmaker con Christon, che sono anche i migliori realizzatori della squadra. Noi dovremo assolutamente provare a combattere dentro l’area nella maniera più dura possibile, perché credo che l’80 per cento dei palloni si giocherà dentro l’area. Poi, dal nostro punto di vista, dobbiamo sfruttare la velocità, contro proprio Felicio e i lunghi, per riuscire a giocare di più in transizione rispetto al solito. L’impatto sarà importante, ma ancor più sarà importante come la partita si svilupperà, perché anche dentro la partita dovremo cercare di avere qualche vantaggio in più, ricordandoci sempre che l’area rimane il presidio nel quale fare la battaglia principale».