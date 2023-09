Reyer vincente al torneo di Jesolo, ma ora si fa sul serio

L'Umana Reyer vince il torneo di Jesolo "Memorial Luca Silvestrin" superando Treviso in una finale condotta dall'inizio alla fine. Barry Brown Jr. eletto MVP del torneo.

Inizio di gara combattuto con gli orogranata già tutti coinvolti in attacco e nelle rotazioni difensive. O'Connell subito forte a rimbalzo mentre De Nicolao comanda la regia. Nella seconda parte di frazione sale in cattedra Simms con una schiacciata imperiosa. Harrison sprigiona talento, ma Brown Jr. non è da meno e chiude al ferro due volte subendo fallo. Mezzanotte è grande protagonista nel finale di quarto, il neo ventiseienne Tucker infila la bomba centrale. 26-17 orogranata dopo 10'.

Brown Jr. attivissimo in difesa in apertura di secondo quarto, Tucker infiamma il pubblico con una spettacolare giocata da tre punti. Due bombe di Casarin e Tucker regalano il +15 agli orogranata che difendono molto bene in questa fase. L'Umana chiude bene il primo tempo con l'energia difensiva e le giocate offensive di Simms e Parks. 54-36 Umana all'intervallo lungo. Treviso inizia bene il terzo periodo con tanta aggressività. Tucker e Harrison si scambiano canestri pregevoli, poi è il turno di Brown Jr. e Booker. Entrambe le squadre iniziano ad accusare un po' di stanchezza, ma il derby è tale anche in preseason e c'è grande impegno in campo. Tessitori segna gli ultimi punti orogranata della frazione, non cambia il gap tra le squadre: 68-48 per l'Umana Reyer. L'agonismo in campo non cala nell'ultima frazione. Brown Jr. risponde a Harrison, si impongono molto le difese in questa fase. Junior è on fire: con due triple la combo orogranata porta l'Umana sul +25. Gli ultimi minuti di gara sono di garbage time. Il finale recita 93-75 Umana.

Utlimo torneo pre-season questo. La Reyer il 1 ottobre, infatti, scenderà sul parquet per la prima sfida ufficiale della stagione in campionato: inizio alle 16.30 contro Derthona al Taliercio.