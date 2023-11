Serie B: La Gemini Mestre si è persa. terza sconfitta consecutiva

Squadra in casa

Squadra in casa Gemini Mestre

La Gemini Mestre non sa più vincere. I veneti perdono in casa contro l'Andrea Costa Imola subendo la terza sconfitta consecutiva in campionato.

A decidere la sfida le migliori pencentuali al tiro e le poche palle perse degli ospiti. Imola, trascinata da un grande Marangoni (28 punti, 6 rimbalzi e 32 di valutazione) dà la strappo decisivo nell’ultimo quarto e riesce ad espugnare il Taliercio.

Gemini Mestre - Andrea Costa Imola 69-87 (12-13, 16-19, 19-24, 22-31)

Gemini Mestre: Andrea Mazzucchelli 15 (3/4, 3/8), Pietro Bocconcelli 12 (0/2, 4/11), Edoardo Caversazio 10 (2/7, 0/2), Nicolo' Pellicano 9 (1/2, 2/3), Marco Perin 8 (0/2, 1/5), Giovanni Lenti 8 (1/2, 0/0), Fabio Sebastianelli 5 (2/4, 0/2), Fabio Bugatti 2 (0/2, 0/1), Ivan Morgillo 0 (0/0, 0/1), Emanuele Zampieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 28 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Andrea Mazzucchelli 9) - Assist: 12 (Andrea Mazzucchelli 4)

Andrea Costa Imola: Tommaso Marangoni 28 (5/6, 4/5), Gian marco Drocker 21 (4/7, 2/7), Nunzio Corcelli 14 (5/7, 1/7), Lukas Aukstikalnis 8 (0/0, 2/3), Riccardo Crespi 6 (3/8, 0/0), Luca Fazzi 5 (0/1, 1/4), Gianmarco Sorrentino 3 (0/1, 1/2), Diego Ronchini 2 (1/1, 0/0), Lucio Martini 0 (0/1, 0/0), Dejan Bresolin 0 (0/0, 0/0), Alex Ranuzzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 - Rimbalzi: 32 2 + 30 (Riccardo Crespi 12) - Assist: 11 (Nunzio Corcelli, Riccardo Crespi, Luca Fazzi 3)