Ko contro Trento: Reyer agganciata in classifica

L'Umana Reyer paga la serata di grazia della Dolomiti Energia Trentino, che la aggancia in classifica con il netto 106-79 al termine di un match praticamente mai in discussione. Agli orogranata non bastano i 23 punti di un comunque mai domo Tucker (3/4 da 2 e 5/8 da 3), oltre ai 17 di Wiltjer (3/5 e 3/6 al tiro) e ai 12 di Parks (6/6 da 2).

Primo tempo

Coach Spahija torna ad avere a disposizione tutti gli effettivi del roster e conferma lo starting five (Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori. Trento parte subito forte (5-0) con coach Spahija costretto al time out dopo 2'30” sul 12-4. Gli orogranata escono bene dal time out (12-9), ma i padroni di casa riprendono subito l'inerzia e volano sul 21-11 a metà periodo. L'Umana Reyer fatica ad attaccare la difesa di Trento, con il solo Tucker che appare in serata, mentre la Dolomiti tira con percentuali irreali (9/10 da 2 e 4/8 da 3 nel primo quarto), domina a rimbalzo (12-3 dopo i primi 10') e chiude il periodo col massimo vantaggio: 33-17. Gli orogranata provano ad attaccare con positività il ferro in avvio di secondo quarto, ma anche stavolta è time out obbligato al 12', che però stavolta non sortisce effetti. Al 13' è così 42-23 e a metà quarto 48-28. Due triple consecutive del solito Tucker provano a dare la scossa, anche se Trento esce bene dal time out sul 48-34 al 16', con un 10-0 per il 58-34 al 17'30”, che poi diventa 60-38 all'intervallo lungo.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo, con la Dolomiti che allarga ancor di più il margine: 67-40 al 21'30”. Dal 69-42 del 22'30” arriva però la reazione degli orogranata, che limano punto su punto fino al 73-59 al 27'. Con il time out, la panchina di casa riesce però a rimettere le cose sui binari favorevoli per Trento, che chiude il periodo sull'81-64. Che la partita ormai sia definitivamente incanalata lo si capisce anche dal fatto che, in avvio di ultimo quarto l'Umana Reyer non segna per oltre 4', costringendo coach Spahija al time out al 34' sull'87-64. Tucker è l'ultimo ad arrendersi, anche se la Dolomiti supera quota 100 al 37'30” (101-72) e poi chiude 106-79. Doppio impegno interno, in EuroCup e in campionato, la prossima settimana per l'Umana Reyer. Al Taliercio arrivano prima i London Lions (martedì 5 alle 20) e poi la Givova Scafati (sabato 9 alle 19.30).