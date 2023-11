L'Umana Reyer sfida gli sloveni dell'Olimpija Ljubljana: match alle 20

Martedì 7 novembre alle 20 la BKT Eurocup torna al Palasport Taliercio. L'Umana Reyer sfida gli sloveni Olimpija Ljubljana in una sfida che è diventata una classica della coppa europea. Venezia e Lubiana si sono infatti già affrontate sei volte nelle ultime stagioni, due in Champions League e quattro in Eurocup, con un bilancio di 4-2 in favore degli orogranata. L'Umana Reyer, ottava (1-4), cerca un successo per migliorare la propria classifica, ma certamente Lubiana, nona (0-5), si presenterà al Taliercio altrettanto determinata.

Neven Spahija prima del match: «Speriamo di avere a disposizione più giocatori possibili per la partita contro Lubiana. Loro arrivano al Taliercio senza vittorie, ma questo non significa nulla perché giocheranno con grandi motivazioni e hanno un bel roster. Noi stiamo preparando la partita e dovremo porre grande attenzione ai loro giocatori migliori ad iniziare da Klemen Prepelic, Jaka Blazic e Karlo Matkovic, anche se ne hanno diversi di forti. Dovremo farci trovare pronti a rispondere ad ogni situazione che proporrà l'Olimpia.

Nelle ultime partite abbiamo tirato molto male, ma non voglio che la nostra squadra pensi a questo perché abbiamo grandissimi tiratori e tutti possono aiutare la squadra anche quando le percentuali sono basse. La percentuale al tiro delle ultime due partite non è accettabile, ma succede nella pallacanestro e non dobbiamo metterci pressione addosso. Dobbiamo invece concentrarci sul giocare la nostra difesa, sui rimbalzi in entrambi i lati del campo e fare le piccole cose utili alla squadra».