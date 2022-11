Promozione, il punto sul girone D dopo la dodicesima giornata di campionato

La capolista Dolo Pianiga continua la marcia in vetta: nel dodicesimo turno di campionato i biancogranata vincono il big match di giornata, superando l'Unione Cadoneghe con un rocambolesco 4-3. La squadra di mister Minto tra la seconda metà del primo tempo e l'inizio della ripresa va avanti 3-0 con Porcino, Busatto e Cosentino. Match in ghiaccio ma del tutto perchè i locali provano la rimonta con Bertoncello e Berno ma Doria riporta a due le reti di vantaggio fino al gol finale di Correzzola. Il vantaggio sul S. Giorgio in Bosco passa a tre punti perchè quest'ultimo nel confronto padovano con l'Ambrosiana Trebaseleghe non è andato oltre l'1 a 1.

In laguna a Murano il Real Martellago batte di misura il Pro Venezia: decide la sfida il rigore di Tobaldo a un quarto d'ora dalla fine. Real che raggiunge così il quarto posto, Pro che invece resta penultimo.

Non va oltre il pareggio a Rosà il Favaro che fa 1 a 1. Locali avanti nel primo tempo con Battaglia, rimedia nella ripresa Rossi. Biancoverdi che restano così nel limbo del centroclassifica.

Cade invece in casa la Miranese che si fa battere per 2-0 dall'Union Pro. Prova grigia dei bianconeri che se almeno reggono nel primo tempo, nel secondo subiscono le reti di Frimpong e Barzaghi.

Infine pareggio a reti bianche per il Marghera a Vigonza: sul campo della Vigontina S. Paolo la squadra di mister Saletti gioca oltre un tempo in dieci uomini a causa dell'espulsione di Veglianiti ma riesce a reggere l'urto e portare a casa un punto prezioso.