Turismo in Veneto, cambio di paradigma. Caner: «Più sostenibile e qualificato»

Il Veneto vuole cambiare direzione sul fronte del turismo. Lo afferma l'assessore al Turismo, Federico Caner, intervistato da Today.it nel corso della Borsa internazionale di Milano (Bit), in corso di svolgimento in questi giorni. «Nel 2023 abbiamo spinto molto in termine di presenze turistiche - spiega l'assessore -, abbiamo raggiunto nuovi record», ma adesso c'è una nuova strategia, ossia quella di puntare su un turismo «più consapevole e sostenibile», che garantisca il «rispetto delle nostre destinazioni e dei territori».