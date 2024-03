Cattel aderisce al programma per incentivare l'adozione di animali

Cattel Spa, azienda di Noventa di Piave specializzata nella distribuzione di prodotti food, ha deciso di aderire ad Empethy, un motore di ricerca che supporta chi vuole adottare un animale da compagnia. Attraverso l'operazione, parteciperà anche ad un programma volto a promuovere le adozioni responsabili di cani e gatti abbandonati e contrastare il randagismo. Tramite il progetto di corporate pet responsibility di Empethy, infatti, Cattel supporterà il Rifugio Vivi di Ceggia donando 400 chili di cibo per i suoi inquilini a quattro zampe e facendosi promotrice attiva delle adozioni, impegnandosi nella diffusione di appelli rivolti alle persone interessate.

Finora il team di Empethy ha contribuito all’adozione di 2886 animali tramite un’efficiente piattaforma che offre la possibilità di cercare il pet più adatto alle proprie esigenze, ricevere consulenza da parte di esperti cinofili e felini, ottenere informazioni utili e condividere esperienze con la community di “famiglie adottive”. L’iter per l’adozione è semplice: basta scorrere gli annunci per trovare il proprio animale preferito, compilare l’apposito modulo pre-affido, partecipare a un colloquio con un volontario del rifugio che fornirà tutti i dettagli richiesti, e firmare i documenti per l’adozione.

Cattel spiega di avere aderito all'iniziativa «per dare il proprio piccolo contributo al territorio e vivere coerentemente con la propria mission: diffondere benessere». Già in passato l'azienda si è impegnata con iniziative di valore sociale: formazione degli studenti delle scuole alberghiere locali e sponsorizzazione di eventi come la Caorlina, corsa solidale dedicata all’inclusione di ragazzi con disabilità.