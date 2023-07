Chiude dopo 26 anni Inishark, l'Irish Pub veneziano che ha servito generazioni di clienti | VIDEO

Le tante scritte alle pareti, tra luci soffuse e arredamenti marinareschi, raccontano il passaggio delle molte generazioni di clienti che vi hanno messo piede dal 1998 ad oggi. Chiuderà questa sera, con una festa d'addio, lo storico locale Inishark, l'Irish Pub aperto ventisei anni fa dai veneziani Alberto Ferrari e Marina Zecchin lungo la Calle del Mondo Novo.

La sua storia parte da lontano, precisamente dal 1998, quando la coppia, dopo una lunga esperienza come gestori di osterie, su consiglio di un amico apre un locale che richiama i tipici pub irlandesi. Da allora moltissimi clienti, tra residenti e turisti, lo hanno frequentato, chi per bere una birra fresca in compagnia, chi per assistere agli eventi sportivi proiettati dai cinque schermi installati alle pareti.

«Qui si è creato un vero e proprio centro di ritrovo e, tra questi tavoli, sono nate bellissime amicizie che continuano tuttora – racconta il titolare Alberto Ferrari –. Quando abbiamo annunciato la chiusura siamo stati sommersi da molto affetto». La decisione è stata sofferta ma ponderata: dopo quarantacinque anni dietro il bancone, Alberto e Marina hanno deciso di regalarsi del tempo da trascorrere in tranquillità: «Gli affari andavano molto bene, questa è semplicemente una scelta di vita, non dettata da crisi o altro. È arrivato il momento di andare in pensione e finalmente, dopo tanto lavoro, penseremo a riposarci – continua emozionato il 63enne, che ai clienti rivolge un ultimo, commosso ringraziamento –. Non saremmo potuti restare aperti così a lungo se non fosse stato per la grande accoglienza ricevuta delle persone in questi anni. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno frequentato l'Inishark».