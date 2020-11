Il videomessaggio di Papa Francesco rivolto agli studenti Iusve | VIDEO

«Ringrazio i giovani dell’Istituto Universitario Salesiano Iusve e di Cube Radio, di Venezia, per aver preparato un cammino di Avvento ispirato alla parola di Dio di ciascuna domenica e alla Lettera enciclica Laudato si’. Vi invito a coinvolgere altri giovani e utenti della rete nella preparazione del Santo Natale, diffondendo, anche attraverso i social media di Vatican News, la parola di Dio e invitandoli alla cura della casa comune. Io prego per voi e voi pregate per me».

Così Papa Francesco, in un videomessaggio diffuso ieri, ha ringraziato i giovani di IUSVE per il loro importante progetto che partirà in vista dell’Avvento.

Avvento Green Dream è un progetto nato allo Iusve per creare un accompagnamento quotidiano per l’avvento alla luce della Laudato si’ attraverso ventisei frasi estratte dalla Lettera enciclica e altrettante icone che ne raccontano, con grafica fresca e attuale, un aspetto saliente insieme ad una domanda che aiuta a concretizzare, nella propria vita, la cura della casa comune. Il percorso che grazie alla collaborazione con la Don Bosco Green Alliance sarà diffuso attraverso i canali social dell’ente anche in inglese, portoghese e spagnolo, è suddiviso in quattro macro temi, uno per ciascuna domenica di Avvento, accompagnati anche questi da un breve video e da un versetto tratto dalla Sacra Scrittura. Tutte le informazioni per aderire all’itinerario di Avvento si trovano sul sito di Cube Radio.

«Stiamo sperimentando un nuovo modo di fare comunicazione pastorale attraverso le immagini e il linguaggio simbolico - spiega Marco Sanavio, direttore di Cube Radio -. L’incoraggiamento di Papa Francesco ci spinge ad impegnarci ulteriormente sul fronte della cura per l’ambiente e le persone, che si rivela anche la nostra modalità per tener viva la speranza in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando».

Il gruppo di lavoro che ha lavorato al progetto è composto dai docenti Luca Chiavegato e Federico Gottardo, da Jasmine Pagliarusco, social media manager di Cube Radio, e dalla studentessa di comunicazione Marica Padoan, autrice delle icone. È invece coordinato da Marco Sanavio, direttore dell’emittente accademica, e da Michele Lunardi, responsabile dell’Ufficio comunicazione coordinata. La consulenza teologica è del professor Carlo Meneghetti.

«Grande è stata la gioia e l’onore nell’aver ricevuto un video messaggio di ringraziamento da parte di Papa Francesco per la nostra iniziativa - ha aggiunto don Nicola Giacopini, direttore di IUSVE -. I nostri studenti e tutti i collaboratori sono rimasti commossi per l’attenzione e l’affetto dimostrato, che ricambiamo con l’impegno di divulgare sui social e nei luoghi digitali, in particolare con il coinvolgimento dei giovani di tutto il mondo i video preparati da Cube Radio. Accogliamo con passione e creatività l’invito a custodire e a prenderci cura della Casa Comune perché questo Avvento e questo Natale ci prepariamo ad accogliere il santo bambino nel nostro cuore e nel mondo con speranza e pace. Grazie Papa Francesco, non mancheremo di pregare per lei».