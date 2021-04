Gli studenti dell’Istituto Scarpa-Mattei diventano provetti giornalisti grazie alla web tv scolastica | VIDEO

Dallo scorso anno, grazie all’acquisizione di uno studio televisivo di ultima generazione, gli studenti dell’Istituto Scarpa-Mattei di Fossalta Di Piave hanno avviato la produzione di una web tv scolastica sotto la supervisione dei docenti: la trasmissione delle puntate ha cadenza quindicinale, il giovedì, e avviene attraverso una live streaming nel canale YouTube della scuola.

«Quella della web tv d’istituto è un’esperienza progettata per far sì che gli studenti possano mettere in pratica le competenze di vario tipo acquisite nel percorso di studio – spiega la prof.ssa Donatella Dalla Valle, responsabile della sede dell’IIS Scarpa-Mattei –. Un lavoro che parte con la progettazione del palinsesto delle puntate, attraverso un vero e proprio piano giornalistico delle notizie, che passa poi per la parte operativa con la realizzazione di riprese e grafiche dedicate, per arrivare al montaggio finale e alla messa in onda. È un'iniziativa che, nonostante la pandemia, ha garantito agli studenti una continua motivazione nell’apprendimento e nel mettere in pratica quanto acquisito, in modo da condurli a concludere il percorso di studi con competenze tecnico-pratiche che non siano solo teoriche».

Dal 22 aprile il frutto del progetto scolastico diventerà un vero e proprio contenuto editoriale grazie alla partnership con la testata giornalistica Veneto Orientale Informazione, che ospiterà la trasmissione del tg nei propri canali.

Nella puntata di domani verrà dato spazio all’attualità: gli studenti, per unirsi alle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia, hanno deciso di inserire una rubrica fissa per parlare della città attraverso interviste sul posto. Uno sguardo privilegiato sarà anche dedicato alla didattica e alle scelte formative consapevoli, con una doppia intervista a studenti e insegnanti. Verrà poi ospitata, in collegamento video, la professoressa Elisabetta Novello, docente presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell’Università di Padova, che discuterà con i ragazzi in merito al problema dell’acqua nel prossimo futuro. Infine il tg si concluderà con un servizio legato alla pulizia dei mari e degli oceani dalle plastiche.

«La voglia di sperimentare, di mettersi in gioco, di guardare oltre gli orizzonti informativi che si possono incontrare nei confini di un’aula scolastica mi ha spinto a mettere a disposizione la mia esperienza di giornalista televisivo e la testata, come spazio per ospitare la web tv d’istituto» ha commentato il direttore responsabile di Veneto Orientale Informazione, Cristiano Pellizzaro.

«In questa scuola, in cui è attivo un indirizzo di studio audiovisivo da ormai una decina d’anni, quella riguardante la regia audiovisiva ci sembrava una dimensione sulla quale insistere. Un arricchimento notevole della professionalità dei nostri ragazzi – ha concluso il dirigente scolastico Marina Drigo –. Siamo quindi soddisfatti di aver puntato su questo settore, avvicinando la scuola ai sistemi utilizzati proprio nel mondo televisivo nazionale e internazionale. La scuola può riuscire così a formare con efficacia i ragazzi, dando loro opportunità concrete per mettersi in gioco e realizzare le loro aspirazioni. Diamo loro le opportunità di cui hanno bisogno».