Emergenza casa e affitti privati, Brugnaro: «Vanno garantiti i proprietari»

«Sono numerosi i casi nei quali i proprietari fanno fatica a riottenere la casa a seguito di reiterate morosità, o ancora peggio di occupazioni. Ecco perché in molti casi si preferisce lasciare la casa inabitata, oppure affittarla a studenti o turisti, che ne fanno un uso già definito nel tempo. Su questo bisogna interpellare il Parlamento e chiedere soluzioni immediate: deve essere garantita la certezza del diritto sulla proprietà privata». Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è intervenuto martedì alla tavola rotonda sull'emergenza casa promossa dall'Anci e organizzata dal Comune di Napoli e che ha visto numerosi amministratori confrontarsi sulle soluzioni da adottare per far fronte all'emergenza abitativa.

Tra le priorità è emersa quella del recupero delle case disabitate, quelle non messe a reddito o sul mercato. «Il problema non è l'assenza di case a disposizione, ma capire come sostenere i proprietari, soprattutto in vista delle nuove disposizioni annunciate dall'Europa per l'adeguamento e l'ammodernamento degli stabili. Su questo punto credo sia utile che l'Anci apra un dossier per fare chiarezza e dare informazioni utili e precise anche ai sindaci», ha continuato il sindaco lagunare.

Da una parte, ha detto Brugnaro, «dobbiamo essere in grado di garantire un'assistenza immediata a chi, per diversi motivi, si trova all'improvviso senza una soluzione abitativa. In questo caso penso a un supporto rapido, sulla formula del residence, che dia un supporto alla persona per reinserirsi prima possibile nel mercato del lavoro, anche grazie all'aiuto di enti di formazione e istituzioni».

L'altro fronte per il sindaco riguarda il sostegno alle persone in difficoltà. «Attraverso l'assegnazione di abitazioni di edilizia pubblica, tramite bandi pubblici sui quali, negli ultimi anni, il Comune di Venezia ha investito molte risorse - ha detto - Altre le stiamo investendo anche per la riqualificazione del patrimonio pubblico, ricorrendo in particolare al cosiddetto bonus 110», ha ricordato.