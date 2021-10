Frontale tra un autocarro e un’auto, 4 feriti

Un autocarro e un'auto si sono scontrati venerdì pomeriggio lungo via Roma Destra a Jesolo. Il bilancio è di quattro feriti, di cui due elitrasportati all'ospedale in codice rosso.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 all'altezza dell'incrocio con via Monti. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camioncino di una ditta di Castelfranco Veneto, che proveniva da Cavallino, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, dalla quale sopraggiungeva una Passat con una roulotte e a bordo due turisti tedeschi. Con l'impatto, la roulotte si è letteralmente staccata ed è finita in mezzo alla strada.

Il passeggero dell'autocarro è stato portato al pronto soccorso in elicottero in codice rosso, così come il guidatore della Passat, 58enne tedesco. In codice giallo all'ospedale di San Donà, invece, la moglie del 58enne, 49 anni, e il conducente del camioncino, 35enne. La polizia locale è al lavoro per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dello schianto.