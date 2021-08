Un'altra macchina sfonda il parapetto e piomba nel cortile, stavolta la casa è inagibile

Stavolta è andata peggio delle altre. Tre le "invasioni" precedenti, e con quella di stamattina alle 3.40 fanno 4, di veicoli piombati dentro al cortile interno dell'abitazione dopo aver sfondato il parapetto prendendo male la rotonda tra Ca' Vio e Ca' Savio, quella a ridosso dei supermercati e del distributore Eni di via Fausta. Questa volta i vigili del fuoco, visto che il muretto appariva spostato di un paio di centimetri, per precauzione hanno dichiarato l'inagibilità dell'abitazione all'angolo e i residenti, due persone, hanno dovuto trovare una sistemazione altrove. Si tratta della stessa casa dov'era finita in cortile una macchina in posizione verticale, incastrandosi tra un muretto e un albero, il 17 agosto scorso. Per la polizia locale sono stati 4 in tutto gli urti contro quell'immobile finora.

Questa mattina, lunedì 30 agosto all'alba, una jeep Cherokee guidata da un veneziano di 47 anni, è uscita dalla rotonda forse presa a velocità più sostenuta del previsto ed è finita contro il parapetto in pietra, ha sfondato il recinto ed è entrata nel cortile di casa. Il conducente non si è ferito in maniera grave. L'ambulanza intervenuta in soccorso lo ha portato via per probabili fratture. I vigili del fuoco a un controllo sulla stabilità del muro all'angolo dello stabile hanno preferito dichiararne l'inagibilità e chiedere al Comune una verifica. Intanto i residenti sono dovuti uscire di casa.