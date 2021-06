Incidente in bici alla Gazzera, anziano all'ospedale

Un anziano di 83 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in zona Gazzera stamattina, poco prima di mezzogiorno. L'uomo, che era in sella alla sua bicicletta, è finito a terra ed è stato subito soccorso, prima di essere preso in cura dai sanitari del 118 che lo hanno portato all'ospedale di Mestre. Stando alle prime informazioni, avrebbe riportato ferite per una prognosi di 40 giorni.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte del reparto motorizzato della polizia locale di Mestre. C'è stato un urto tra il ciclista e un autobus dell'Actv mentre quest'ultimo stava percorrendo via Brendole, all'altezza dell'incrocio con via Favignana, lungo la tratta tra la Gazzera e Zelarino. L'anziano è stato colpito dalla parte posteriore del mezzo pubblico ed è andato a terra, l'autista ha udito il botto, ha subito fermato la corsa ed è sceso a soccorrerlo.

Non è chiaro come l'anziano sia finito lì, ma potrebbe esserci stato un precedente urto tra lo stesso ciclista e un'automobile in uscita da via Favignana, nel punto in cui la stradina secondaria incrocia la pista ciclopedonale di via Brendole.