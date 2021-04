Anziano investito sulle strisce finisce all'ospedale in prognosi riservata

È successo giovedì pomeriggio in via Altinia, a Favaro Veneto. Un 83enne ha riportato gravi ferite. Soccorso anche l'automobilista, colto da malore

Investito in pieno da un'auto mentre attraversava sulle strisce con la sua bicicletta, un 83enne di Favaro, S.R., è finito all'ospedale dove è alle prese con le gravi ferite riportate. L'incidente è successo verso le 17.30 di giovedì lungo via Altinia, a Favaro Veneto. Non è chiaro se l'anziano stesse accompagnando la bici a mano o se fosse in sella: è possibile che sia sbucato all'improvviso sulla carreggiata, fatto sta che l'automobilista non l'ha visto in tempo e l'ha centrato.

Nell'impatto l'83enne è carambolato sul cofano e contro il parabrezza dell'auto. Le persone presenti hanno subito chiamato i soccorsi, arrivati con l'ambulanza nei minuti successivi. I sanitari hanno preso in cura il ciclista e anche l'automobilista, un 72enne, il quale è stato colto da un leggero malore in seguito all'incidente. Sono arrivate anche le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale, diretto dal commissario Luca Meneghini, che hanno eseguito gli accertamenti del caso e sentito i testimoni.

Il ciclista è stato ricoverato all'ospedale dell'Angelo ed è in prognosi riservata: a causa del violento urto ha riportato un trauma cranico e varie fratture, anche se durante i soccorsi è rimasto cosciente. Nei confronti dell'automobilista è stato aperto un fascicolo per lesioni stradali.