Anziano investito sulle strisce a Favaro

Un uomo di 80 anni è stato investito mentre attraversava la strada a Mestre lungo via San Donà, nel territorio di Favaro. L'incidente si è verificato stamattina all'altezza del distributore Eni. L'anziano, residente del posto, è stato soccorso e portato all'ospedale in gravi condizioni. Stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

A investirlo è stata una Peugeot 107 guidata da una persona di 52 anni, sempre di Favaro. Sul posto, oltre al personale medico, sono arrivate le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi di rito.