Schianto contro un albero, persona incastrata in macchina liberata dai vigili del fuoco

Un'auto si schianta contro un albero: una persona ferita finisce all'ospedale. L'incidente stradale è accaduto alle 10.20 di domenica, quando i vigili del fuoco dopo la chiamata alla centrale per l'emergenza sono intervenuti in via Calle dell'Orso, all'incrocio con via Amedeo Peruch a San Donà.

La macchina si è schiantata contro un arbusto a lato della strada una persona ferita e i pompieri hanno dovuto prima di tutto tirare fuori il passeggero che era rimasto incastrato nel veicolo. Preso in cura dal personale del Suem, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito all'ospedale. Sul posto i carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.