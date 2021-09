Mezzo pesante carico di carne finisce contro il new jersey in A4, autista ferito. Chiuso il tratto

Poco prima delle 4 di oggi, giovedì 23 settembre, il tratto di autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Un camion frigo che viaggiava verso Venezia e trasportava carne è andato a sbattere contro i new jersey che delimitano le carreggiate, spostandoli nella corsia opposta e danneggiandoli. L'autoarticolato è finito rovesciato, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, rimasto ferito. L'impatto è avvenuto nel cantiere dove è in costruzione la terza corsia tra Alvisopoli e Portogruaro.

I vigili del fuoco arrivati da Portogruaro, Latisana e Udine con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo pesante ed estratto non senza difficoltà dalla cabina del camion l’autista rimasto incastrato. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale a Portogruaro. Sul posto il personale ausiliario dell'autostrada e la polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza mentre il personale della manutenzione di Autovie ha continuato a operare sul tratto per rimuovere il carico perso dal mezzo pesante. Dovranno anche essere sostituite otto barriere spartitraffico andate distrutte. Chiuso l’allacciamento A4/A28 in direzione Trieste e lo svincolo di Latisana in direzione Venezia. Inevitabili i disagi con code tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, tra San Stino e Portogruaro e in uscita da Portogruaro per chi proviene dalla A28.