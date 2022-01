Sottomarina, bus fuori controllo si schianta contro le auto parcheggiate

L'autista avrebbe avuto un malore alla guida e avrebbe perso il controllo del mezzo, un autobus di Busitalia, andando a sbattere contro una serie di macchine parcheggiate. È successo attorno alle 7.30 di stamattina in viale Umbria, a Sottomarina. Il conducente del bus, un uomo di 47 anni, è stato soccorso e portato all'ospedale: in base alle prime informazioni, sarebbe fuori pericolo.

In tutto sono 7 le macchine danneggiate, in modo più o meno grave, nell'impatto. Fortunatamente non c'erano persone né a bordo del bus, né delle auto. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono arrivate le pattuglie della polizia locale che hanno eseguito i rilievi di rito.