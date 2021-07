Schianto tra 5 mezzi in autostrada, 10 chilometri di coda

Supera i 10 chilometri la coda in A4 Padova-Venezia a causa di un incidente tra 5 mezzi, senza gravi conseguenze per le persone, avvenuto al chilometro 368 in direzione Trieste, in territorio di Vigonza. I disagi sono causati dallo spostamento del carico all’interno del mezzo pesante coinvolto, fermo in corsia centrale e che rende necessario l’intervento del soccorso meccanico specializzato.

Le code riguardano per circa 8 chilometri anche la carreggiata opposta, in direzione Milano, a causa dei curiosi e interessano pertanto anche il tratto terminale della A57 prima della confluenza in A4.