Tragico incidente stradale: furgone si ribalta, morto il conducente

Ha perso il controllo del furgone, che ha finito per rovesciarsi. Sono stati inutili i tentativi di salvare l'uomo che era alla guida di un veicolo che oggi pomeriggio, sabato 20 maggio, è rimasto coinvolto in un incidente a Brondolo, nel comune di Chioggia.

Le cause dello schianto, che si è verificato all'altezza dell'Intrigo, sono ancora tutte da verificare: le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi e stanno lavorando per ricostruire l'accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatore del Suem che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del conducente, rimasto schiacciato dal furgone sul quale viaggiava.