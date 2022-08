Moto contro auto, un uomo all'ospedale

Moto contro auto, un ferito grave. L'incidente stradale si è verificato oggi, 31 agosto, alle 12, a Campodarsego (Padova). Ad avere la peggio è stato P.F., 67enne di Santa Maria di Sala: stando alla ricostruzione della polizia locale, l'uomo era in sella ad una moto Yamaha e procedeva su via Capitello, da Bronzola verso Fiumicello, quando, durante un sorpasso, si è schiantato contro una Fiat 500 che correva nello stesso senso di marcia e stava svoltando a sinistra.

Nell'impatto il motociclista è volato sull'asfalto. I primi soccorritori si sono subito accorti della gravità della situazione e hanno allertato il 118. In via Capitello sono arrivati i sanitari del Suem 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, l'hanno trasportato in ospedale a Camposampiero. Dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale è stato sottoposto ad analisi mediche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Il figlio del ferito, che seguiva il padre a breve distanza in sella ad una seconda moto, è rimasto tutto il tempo vicino al familiare per confortarlo in attesa dei soccorsi. La viabilità è tornata regolare poco prima delle 14.

