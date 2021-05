Malore alla guida, morto un veneziano

È successo lunedì pomeriggio a Campodarsego, in provincia di Padova. Vani i tentativi di soccorso

Un uomo veneziano di 44 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 24 maggio in via Bazzati, nel territorio di Campodarsego (Padova). L'automobilista è uscito di strada autonomamente mentre stava guidando la sua Fiat Punto, finendo dentro un fossato. I soccorsi, arrivati nei minuti successivi, sono stati vani.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del suem 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale, al lavoro per ricostruire l'accaduto. Dalle prime informazioni emerse, sembra che l'uomo abbia avuto un malore improvviso e abbia perso il controllo dell'auto. I medici hanno cercato di rianimarlo prima di portarlo con l'elicottero in ospedale, ma tutti i tentativi sono stati inutili. Il 44enne risulta residente in un comune del Veneto orientale.

Articolo in aggiornamento