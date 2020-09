Incidente tra auto a Cavanella d'Adige: 2 feriti e Romea chiusa al traffico

Incidente tra automobili, con due persone ferite, questa mattina sulla Statale Romea dopo il ponte di Cavanella d'Adige (Chioggia) in direzione di Venezia. Lo scontro ha causato gravi ripercussioni sul traffico, con ingorghi in entrambe le direzioni, a seguito della chiusura di entrambe le carreggiate (poi riaperte attorno alle 9) all'altezza del chilometro 77,300. Sul posto, per prestare i soccorsi del caso, sono intervenuti vigili del fuoco, Suem 118, carabinieri e personale Anas.

