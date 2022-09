Brusca frenata, sette passeggeri feriti in autobus

Sei persone lievemente ferite. È il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 22 settembre, e che ha coinvolto un autobus di Actv della linea B, che da Malamocco arriva a Santa Maria Elisabetta al Lido.

Non un tamponamento, ma una brusca frenata sarebbe la causa di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il conducente dell'autobus avrebbe frenato improvvisamente mentre percorreva via Sandro Gallo, circa all'altezza dell'incrocio con via Loredan, per evitare di tamponare l'auto che lo precedeva, dopo che anche questa aveva frenato bruscamente.

Alcuni passeggeri sono finiti a terra, altri contro il finestrino che si è rotto. Si tratta di sei persone: tutte hanno riportato ferite lievi e sono state medicate dai soccorritori del Suem 118.