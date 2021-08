Auto esce di strada e prende fuoco, in salvo gli occupanti

È successo stamattina verso le 6.30 in via Orlanda

Una macchina esce di strada e prende fuoco. È successo stamattina, domenica 29 agosto, in via Orlanda a Mestre dove verso le 6 e mezza i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i passeggeri e domare le fiamme divampate dal veicolo. Nessun passeggero dei tre che erano a bordo è rimasto ferito dai primi accertamenti.

Dopo la fuoriuscita autonoma dell'auto sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare conseguenze per il rogo alla macchina. I vigili del fuoco arrivati da Mestre hanno spento l'incendio al veicolo e rimesso in sicurezza la zona interessata dall'incidente.